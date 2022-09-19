



ХАМАС требует права на добычу средиземноморского газа

Палестинские террористические организации в секторе Газа заложили камень в фундамент морского перехода, соединяющего анклав с внешним миром, во время мероприятия, состоявшегося в морском порту Газы 13 сентября. На мероприятии была открыта фреска с надписью "Наш газ — наше право".



Во время своих выступлений на мероприятии лидеры фракций и штаб совместных вооруженных операций призвали разрешить палестинцам пользоваться своими природными ресурсами, и подчеркнули, что они не позволят Израилю украсть их газ.



Это событие вызвало разговоры о месторождениях природного газа у побережья Газы в Средиземном море, что совпало с напряженностью в отношениях между Израилем и Ливаном из-за демаркации их морских границ, когда "Хизбалла" угрожала Израилю, что не позволит начать добычу газа в спорном районе, пока Ливану не разрешат сделать то же самое.



Похоже, что шаг палестинских группировок был также направлен на то, чтобы бросить вызов Израилю, что, возможно, указывает на то, что между ними и "Хизбаллой" была достигнута координация перед событием в порту Газы.



Во время мероприятия несколько дронов-камикадзе Shehab пролетели над побережьем Газы, деонстрируя, что палестинские группировки могут нанести удар по израильским газодобывающим платформам в Средиземном море.