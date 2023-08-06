



ХАМАС препятствует протестам в Газе и обвиняет ПА в их поддержке

Силы безопасности и ополченцы ХАМАСа в пятницу, 4 августа, предотвратили попытку палестинских активистов провести крупномасштабные протесты по всей Газе против экономических трудностей и нехватки электроэнергии и газа. Сотни боевиков ХАМАСа были развернуты в различных частях Газы в преддверии запланированных акций протеста, которые проходили под лозунгом “Мы хотим жить!”



Члены организации заблокировали площади и улицы и тщательно обыскивали прохожих, пытаясь помешать протестам. По словам очевидцев, это отпугнуло многих палестинцев, планировавших участвовать в акциях.



Высокопоставленный представитель ХАМАС в Газе заявил, что “за последними протестами с целью отстранения ХАМАСа от власти стоят Палестинская администрация и ее силы безопасности”. Чиновник сообщил, что есть “разведданные о том, что к организации некоторых акций протеста причастно руководство службы безопасности ПА”.



Несмотря на жесткие ограничения, сотням палестинцев удалось организовать небольшие акции протеста в некоторых районах Газы, в том числе в лагере беженцев Джабалия, где произошли столкновения демонстрантов с агентами ХАМАС. Офицеры и боевики ХАМАС также применили силу для разгона сотен протестующих в северной части Газы и в городе Хан-Юнис.



Синдикат палестинских журналистов осудил ХАМАС за задержание нескольких репортеров во время освещения протестов, угрозы им и конфискацию камер и мобильных телефонов.

