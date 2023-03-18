



ХАМАС: Палестинцы видят в России защитника их права на независимость

Палестинцы рассматривают Россию как одного из главных защитников их стремления к независимости и самоопределению, заявил глава отдела международных связей палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук по итогам визита в Москву.



“Россия является одним из важнейших сторонников реализации прав палестинского народа на его будущее, самоопределение и независимость”, – считает он.

Марзук отметил, что его нынешний визит отличается от предыдущих по причине происходящих в мире изменений.



По его словам, война России в Украине “вызвала замешательство в мире и в международной системе”.