



ХАМАС опубликовал аудиозапись, где Аббаса проклинает его “преемник”





Веб-сайт, связанный с ХАМАСом, опубликовал записи главного помощника главы ПА Хусейна Аль-Шейха, с проклинаниями Аббаса и оскорблениями других руководителей ПА.



Предполагаемые высказывания Хусейна аль-Шейха, высокопоставленного чиновника, потенциального преемника 87-летнего Аббаса, обнажили ожесточенную борьбу внутри руководства ПА за пост президента. Записи были опубликованы на новостном веб-сайте ХАМАСа, непримиримого соперника партии Аббаса ФАТХ.



На протяжении всей записи Аль-Шейх обращается к Аббасу с помощью ненормативной лексики. В другом разделе трехминутного аудиоролика аль-Шейх говорит, что Аббас “является партнером в хаосе и заинтересован в том, чтобы он оставался”.



При этом слышны звуки перемотки назад и вперед, что позволяет предположить, что фразы были отредактированы и, возможно, вырваны из контекста. Ни Аббас, ни офис Аль-Шейх не ответили на запросы о комментариях.



61-летний Аль-Шейх недавно был назначен в Исполнительный комитет ООП, что вызвало слухи о том, что его готовят в качестве потенциального преемника Аббаса.



Правление Аббаса рассматривается его соперниками как нелегитимное, поскольку выборы на территориях ПА не проводились с 2005 года. Срок полномочий Аббаса на посту главы ПА истек в 2009 году, но политик остался на своем посту в отсутствие выборов.



Председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что получил звонок с благодарностью от представителя друзов.



Жалобы Аббаса Путину на Израиль и Америку вызвали недовольство в Белом Доме.