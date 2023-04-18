



Хамас и Исламский джихад обеспокоены тем, что Израиль готовит заказные убийства

Источники в Газе сообщили, что ХАМАС и Исламский джихад обеспокоены тем, что Израиль планирует операцию в Газе, которая будет сосредоточена на заказных убийствах "как часть попытки восстановить сдерживание", пишет Israel Hayom.



Заявление последовало, несмотря на относительное затишье после последнего раунда боевых действий. ХАМАС обеспокоен возможным возобновлением Израилем политики целенаправленных убийств и тем, что его оперативники и лидеры могут стать мишенью.



Хорошо информированный палестинский источник сказал: "Несмотря на серию атак Израиля на цели ХАМАС в Газе во время Рамадана в ответ на ракетный обстрел юга Израиля, а также ответный огонь ВВС по южному Ливану, ХАМАС не исключает возможности того, что Израиль еще не закончил работу, и готовит наступательные действия, такие как целенаправленные убийства".



"ХАМАС думал и надеялся, что сможет отдалить столкновение до южного Ливана и Сирии. После того, как мы увидели, что произошло, и какой была реакция Израиля, ХАМАС обеспокоен тем, что Израиль ищет легкую мишень, и этим адресом может стать Газа", - сказал палестинский источник.



В пятницу Яхья Синвар выступил с публичной речью. [...] "Это правда, он выступил публично. Он такой, какой он есть. У него нет страха, - сказал источник. - Но ХАМАС знает Израиль. Так же, как в 2012 году он убил командующего военным крылом Ахмада Джаабари в ходе наступательной операции, которая стала неожиданностью в период затишья, он может сделать то же самое сегодня, в любой момент, и группировки хорошо знают об этом".



Источник сказал: "ХАМАС знает, что если Израиль решит, что у него есть возможность убить кого-то в Газе, он сделает это без особых предисловий. Если он не может сейчас атаковать в Иране или Ливане, то самым удобным фронтом может стать Газа".