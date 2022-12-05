



ХАМАС и ФАТХ проведут новый раунд переговоров о примирении

Заместитель главы ХАМАСа в Газе Халил Аль-Хайя объявил, что в Алжире состоится новый раунд примирительного диалога между палестинскими фракциями.



Об этом сообщает "Синьхуа".



Переговоры между ХАМАСом и ФАТХом состоятся в конце декабря.



"В конце декабря в Алжире пройдет новая сессия национального диалога для палестинских фракций, чтобы возобновить усилия палестинцев по достижению примирения и положить конец внутреннему расколу", - заявил представитель ХАМАСа.



Аль-Хайя добавил, что ХАМАС хочет восстановить национальное единство, основываясь не на потребностях жителей Иудеи, Самарии и Газы, а скорее на программе и видении сопротивления.



"Необходимо палестинское видение, способное добиться права на возвращение и освобождение оккупированных земель, и то, как вести эту деятельность", - заявил он.