Новости » Политика
ХАМАС и ФАТХ проведут новый раунд переговоров о примирении
05.12.2022 07:32 Ольга Белозерова

ХАМАС и ФАТХ проведут новый раунд переговоров о примирении

Заместитель главы ХАМАСа в Газе Халил Аль-Хайя объявил, что в Алжире состоится новый раунд примирительного диалога между палестинскими фракциями.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Переговоры между ХАМАСом и ФАТХом состоятся в конце декабря. 

"В конце декабря в Алжире пройдет новая сессия национального диалога для палестинских фракций, чтобы возобновить усилия палестинцев по достижению примирения и положить конец внутреннему расколу", - заявил представитель ХАМАСа.

Аль-Хайя добавил, что ХАМАС хочет восстановить национальное единство, основываясь не на потребностях жителей Иудеи, Самарии и Газы, а скорее на программе и видении сопротивления. 

"Необходимо палестинское видение, способное добиться права на возвращение и освобождение оккупированных земель, и то, как вести эту деятельность", - заявил он. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы