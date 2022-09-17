



ХАМАС хочет наладить отношения с Саудовской Аравией и Иорданией

ХАМАС хочет наладить отношения с Саудовской Аравией и Иорданией, но, по словам Исмаила Ханийе, есть "определенные стороны", которые мешают этому.



Об этом сообщает The New Arab.



Ханийе рассказал, что ХАМАС работает над восстановлением связей с Саудовской Аравией и Иорданией после того, как группировка восстановила отношения с Сирией. Однако он сказал, что есть стороны, работающие над тем, чтобы этого не произошло, но не раскрыл, кого имел в виду.



Представитель ХАМАСа подчеркнул, что группировка стремится только к созданию дипломатических каналов и будет держаться подальше от политики стран, с которыми у нее есть отношения.