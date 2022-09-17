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ХАМАС хочет наладить отношения с Саудовской Аравией и Иорданией
17.09.2022 16:21 Ольга Белозерова

ХАМАС хочет наладить отношения с Саудовской Аравией и Иорданией

ХАМАС хочет наладить отношения с Саудовской Аравией и Иорданией, но, по словам Исмаила Ханийе, есть "определенные стороны", которые мешают этому.

Об этом сообщает The New Arab.

Ханийе рассказал, что ХАМАС работает над восстановлением связей с Саудовской Аравией и Иорданией после того, как группировка восстановила отношения с Сирией. Однако он сказал, что есть стороны, работающие над тем, чтобы этого не произошло, но не раскрыл, кого имел в виду.

Представитель ХАМАСа подчеркнул, что группировка стремится только к созданию дипломатических каналов и будет держаться подальше от политики стран, с которыми у нее есть отношения.

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