



ХАМАС готовится к местным выборам в Газе



ХАМАС 14 августа провел “широкую консультативную встречу” для обсуждения местных выборов в Газе. На ней присутствовали политические и гражданские деятели, “которые подчеркнули важность этого шага”. Террористическая организация рассматривает этот шаг как “прелюдию к проведению всеобщих выборов на территориях, отведенных Палестинской автономии, в Газе и Иудее и Самарии.



Закария Абу Муаммар, глава отдела по связям с общественностью, заявил на встрече, что “ХАМАС с помощью этой инклюзивной встречи стремится достичь национального консенсуса среди фракций в Газе для поддержки местных выборов”.



“Выборы станут важным поворотным шагом на пути к национальному консенсусу и укреплению единства палестинского народа и его земель”, – подчеркнул он. добавил он.



В то время как ХАМАС и другие группировки настаивают на проведении выборов в Иудее и Самарии, председатель ПА Махмуд Аббас не прислушивается к их призыву. Он называет причиной отсрочки "отказ Израиля разрешить арабам, проживающим в восточном Иерусалиме, голосовать", но многие считают, что настоящей причиной является опасения проигрыша на выборах ХАМАСу.



Срок полномочий Аббаса на посту председателя ПА должен был истечь в 2009 году, но он остается на своем посту в отсутствие выборов.

