Новости » Политика
ХАМАС: "ФАТХ не должен слушать советы США и Израиля"
15.10.2022 16:37 Ольга Белозерова

ХАМАС: "ФАТХ не должен слушать советы США и Израиля"

ХАМАС в пятницу рекомендовал ФАТХу не прислушиваться к советам США или Израиля, чтобы поддерживать внутрипалестинское примирение.

Такое заявление сделал один из высокопоставленных членов ХАМАСа Муса Абу Марзук, сообщает Middle East Monitor.

По словам Абу Марзука, именно из-за вмешательства США и Израиля все предыдущие попытки положить конец внутрипалестинскому расколу не увенчались успехом.

"США и израильская оккупация советуют ФАТХу не сближаться с ХАМАСом под тем предлогом, что ХАМАС является террористической группировкой. Это то, что привело к провалу всех предыдущих попыток примирения", - заявил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы