



ХАМАС: "ФАТХ не должен слушать советы США и Израиля"

ХАМАС в пятницу рекомендовал ФАТХу не прислушиваться к советам США или Израиля, чтобы поддерживать внутрипалестинское примирение.



Такое заявление сделал один из высокопоставленных членов ХАМАСа Муса Абу Марзук, сообщает Middle East Monitor.



По словам Абу Марзука, именно из-за вмешательства США и Израиля все предыдущие попытки положить конец внутрипалестинскому расколу не увенчались успехом.



"США и израильская оккупация советуют ФАТХу не сближаться с ХАМАСом под тем предлогом, что ХАМАС является террористической группировкой. Это то, что привело к провалу всех предыдущих попыток примирения", - заявил он.