



Халеви: в ЦАХАЛе нужна сплоченность

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви вновь обратился к военным, призвав их к единству.



"Вчера был пик напряженности. В разгар этих беспорядков ЦАХАЛ несет большую ответственность за защиту Государства Израиль и его граждан. Дни разногласий и кризисов требуют единства", — отметил Халеви.



По его словам, ЦАХАЛ готов к любому вызову. Военные обязаны обеспечить защиту государства.



"Силы ЦАХАЛа состоят из каждого солдата, каждого командира в резерве и в регулярной армии. Даже те, кто с тяжелым сердцем принял решение не приходить на службу, нуждаются в вас. Только вместе мы защитим страну. Мы будем тренироваться, готовиться и делать это вместе. Мы решим быть сильными перед лицом вызовов в это сложное время. На нас лежит большая ответственность", — подчеркнул Халеви.



В ЦАХАЛе утверждают, что сплоченность и единство уже пострадали из-за протестов против правовой реформы. Потребуется время, чтобы это исправить.

