



Халеви: те, кто призывают к отказам — наносят прямой ущерб ЦАХАЛу

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви осудил угрозы резервистов не явиться на службу из-за правовой реформы.



По данным 13-го канала, об этом он сказал во время учений.



"Те, кто призывают не являться на службу в знак протеста, наносят прямой ущерб Армии обороны Израиля", - подчеркнул он.



По словам Халеви, если резервисты не будут приходить на сборы, от этого пострадает боеспособность армии.



"В таком случае, когда придет время вас задействовать, мы будем менее подготовленными", - предупредил он.