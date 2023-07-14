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Халеви: те, кто призывают к отказам — наносят прямой ущерб ЦАХАЛу
14.07.2023 20:57 Алина Груднева

Халеви: те, кто призывают к отказам — наносят прямой ущерб ЦАХАЛу

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви осудил угрозы резервистов не явиться на службу из-за правовой реформы.

По данным 13-го канала, об этом он сказал во время учений.

"Те, кто призывают не являться на службу в знак протеста, наносят прямой ущерб Армии обороны Израиля", - подчеркнул он.

По словам Халеви, если резервисты не будут приходить на сборы, от этого пострадает боеспособность армии.

"В таком случае, когда придет время вас задействовать, мы будем менее подготовленными", - предупредил он.

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