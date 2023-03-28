



Халеви сказал, какую сторону выбрал в спорах по правовой реформе

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви на фоне разногласий относительно правовой реформы выбрал сторону "защиты страны".



Такое заявление он сделал на церемонии военных за выдающиеся заслуги по случаю 75-летия независимости.



"В последние дни довольно много людей говорили мне: «Выбирай, на чьей стороне ты хочешь быть". Они, кстати, по обе стороны спора. И вот мой ответ: как только мы надели форму, как призывники, как кадровые солдаты и резервисты, мы решили быть на стороне, которая защищает страну", — подчеркнул он.



По словам Халеви, военнослужащие решили быть теми, кто обеспечивает жизнь и процветание в стране.



"Это наше мужество — быть защитниками страны снаружи, даже когда нам трудно внутри, встать и проложить для нее путь вперед, несмотря на все трудности", — отметил он.

