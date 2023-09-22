



Халеви: с интеграцией женщин в боевые части стоит подождать

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви написал в письме БАГАЦу о том, что преждевременно интегрировать женщин в некоторые боевые подразделения.



"С этим экспериментом следует подождать какой-то период времени, в течение которого мы извлечем важные уроки из опыта специальных подразделений и пехоты", - цитирует его слова интернет-издание "Аруц Шева".



По словам Халеви, эксперимент стартует в конце 2024 года. За это время будет завершена подготовка женщин-военнослужащих к службе в бронетанковых войсках.



"Это решение является частью моих обязательств как начальника Генштаба. Эксперимент будет оцениваться в соответствии с профессиональными критериями. В конце я приму решение", - добавил он.



Халеви считает, что шансы на успех интеграции женщин в боевые подразделения "невелики".