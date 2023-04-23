



Халеви призывает не допускать “шум дебатов” на кладбища ЦАХАЛа в День памяти

Командующий ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви призвал в воскресенье израильтян проявить уважение к предстоящему Дню памяти и не превращать военные кладбища в “сцену дебатов” на фоне обострения напряженности в связи с судебной реформой.



Ожидается, что правительство столкнется с критикой и протестами во время участия в предстоящих церемониях, посвященных Дню памяти.



В комментарии, опубликованном ЦАХАЛом, Халеви сказал: “День памяти устанавливает глубокую связь между личным и национальным. В этом году, именно на фоне напряженности, мы должны сосредоточиться на том, что нас объединяет”.



“Мы все должны уважать кладбища и не превращать их в сцену дебатов”, – сказал Халеви. “В тишине есть оглушающая сила, и уединение с нашими павшими близкими не может существовать под шумом дебатов”.



Некоторые семьи заявили, что посетят могилы своих близких за несколько дней до Дня памяти, чтобы избежать встречи с министрами.