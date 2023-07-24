



Халеви призвал Нетаниягу помочь положить конец комментариям против резервистов

Военный командующий генерал-лейтенант Герци Халеви призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу на встрече сегодня днем помочь положить конец клевете в отношении солдат, особенно резервистов, которые протестовали против судебной реформы. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источник в армии.



“Начальник штаба представил на совещании оценку ситуации с безопасностью, готовности ЦАХАЛа, оценки и последствия законодательства о готовности и сплоченности армии обороны Израиля”, — говорится в заявлении источника журналистам.



Cообщается, что начальник штаба Халеви “подчеркнул, что необходимо остановить [тех], кто выступает против ЦАХАЛа и его военнослужащих в постоянной и резервной армии”.



“Эти заявления наносят ущерб компетентности и сплоченности Армии обороны Израиля”, — сказал Халеви, согласно источнику.



Он сказал, что ЦАХАЛ приложит “большие усилия для поддержания компетентности и сплоченности даже в настоящее время”.



Несмотря на то, что встреча Халеви и Нетаниягу состоялась только после голосования по закону о “разумности”, источник говорит, что обновленная информация о готовности ЦАХАЛа и протестующих резервистов была передана премьеру заранее.





