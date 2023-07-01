



Халеви: Офицер, который стоит сложа руки, не может быть офицером

Выступая на церемонии выпуска боевых офицеров в офицерской академии ЦАХАЛа, высокопоставленные политические и военные чиновники прокомментировали некоторые актуальные вопросы.



Министр обороны Йоав Галант заявил, что “те, кто призывает к отказу от службы в резерве, не действуют в рамках законного протеста. Тем самым они наносят ущерб самому важному, что у нас есть, – безопасности Израиля”.



“Призывы к отказу или угрозы прекратить службу подрывают фундаментальные ценности ЦАХАЛа и ставят под угрозу ее боеготовность”, – отметил министр.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также прокомментировал угрозы прекратить добровольчество в резерве.



“Мы все должны вместе защищать нашу страну. Здесь нет места отказу ни с какой стороны. У нас одна страна, одна армия и один дом. Мы будем защищать наш дом как братья и сестры, и если наступит день “Д”, мы будем сплоченными и решительными, как сокрушительный кулак”.



Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви решил сосредоточиться на этических вопросах службы на территориях.



“Терроризм и его тяжелые последствия побуждают некоторых людей совершать морально и юридически запрещенные действия. Офицер, который видит израильского гражданина, намеревающегося бросить зажигательную бомбу в палестинский дом, и стоит сложа руки, не может быть офицером”, – сказал командующий.



Относительно заявлений против ЦАХАЛа, сделанных на этой неделе, в том числе со стороны членов правительства, начальник штаба сказал: “Любой, кто нападает на ЦАХАЛ, должен помнить, что даже извинения постфактум не компенсируют причиненный огромный ущерб”.

