



Халеви новобранцам: у ЦАХАЛа теперь двойная миссия

Выступая в главном вводном центре вооруженных сил, глава ЦАХАЛа Герци Халеви говорит новобранцам, что их зачисление происходит в трудный период, как с точки зрения безопасности, так и на фоне напряженности в связи с пересмотром судебной системы.



“Вы вступаете на военную службу в сложный период безопасности”, — говорит Халеви, отмечая угрозы со стороны Ирана, ливанской “Хизбаллы”, Сирии и палестинского терроризма из Газы и Иудеи и Самарии.



“В этот период служба в Армии обороны Израиля становится более значимой. В наши дни народная армия приобретает другое значение, и сегодня каждый из вас записывается в Армию обороны Израиля с двойной миссией. С одной стороны, для обеспечения безопасности страны, а с другой, что не менее важно, для сохранения ЦАХАЛа единым, сплоченным и цельным“, — говорит Халеви призывникам.



“Наша сила приходит, когда мы вместе, только так наша страна может процветать“, — добавляет он.

