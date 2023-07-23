



Халеви: Без единства в рядах ЦАХАЛа Израилю не выжить

Начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви 23 июля опубликовал обращение к войскам в связи с кризисом, вызванным отказом почти 10 000 военнослужащих резервных подразделений ЦАХАЛа, в том числе пилотов ВВС, добровольно служить “недемократическому режиму”.



“Без единства в рядах Израиль не выживет на Ближнем Востоке”, – заявил командующий и предупредил о последствиях для ЦАХАЛа, если резервисты не выйдут на службу.



“Военная служба – это долг и большая привилегия. Если мы не будем единой силой, если лучшие из нас не будут служить, мы не сможем выжить как независимая страна в регионе”, – написал Халеви. “Еще не поздно все исправить, и мы должны сделать это. Нет другого пути, кроме как единство в армии – это наша и моя личная ответственность как командующего ЦАХАЛа в первую очередь”.



Начальник штаба убежден, что “миссия ЦАХАЛа не изменилась за 75 лет существования Израиля и состоит в том, чтобы защищать страну. Мощь вооруженных сил заключается в превосходстве их людских ресурсов, их готовности к войне и их единстве внутри и вне вооруженных сил”.

