



Халеви - адмиралу НАТО: важно разъяснить Европе проблемы в сфере безопасности

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел встречу с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром, который прибыл в Израиль 27 сентября с визитом в качестве гостя.



Топ-чиновника Североатлантического Альянса встречал почетный караул.



После этого Халеви и Бауэр приняли участие в дискуссиях по вопросам стратегии, разведки и безопасности. Они говорили об угрозах в регионе и сотрудничестве между ЦАХАЛом и НАТО. Также адмирал посетил 143-ю территориальную дивизию, где получил подробный отчет по вопросам безопасности от командующего.



"Очень важно разъяснить всей Европе проблемы в сфере безопасности в регионе, от Ирана до терроризма в Иудее и Самарии. Это - национальная миссия. Стратегическое партнерство между ЦАХАЛом и НАТО является основой региональной стабильности на Ближнем Востоке. Наше сотрудничество позволяет достичь многих операционных успехов", - сказал Халеви.



Бауэр ответил, что союзники по НАТО многие опасения Израиля, наблюдая за тем, как авторитарные режимы создают проблемы с безопасностью как в Европе, так и на Ближнем Востоке.