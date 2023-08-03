



Хайют призвали отказаться от участия в слушании дела про "основание разумности"

Президента Высшего Суда Справедливости Эстер Хайют призвали отказаться от участия в слушании дела относительно закона об "основании разумности".



Соответствующую петицию подала группа сторонников правительства, которая поддерживает правовую реформу.



БАГАЦ должен созвать коллегию судей для рассмотрения петиции, поданной оппозицией, относительно принятого ранее закона. В тексте сказано, что Хайют уже выразила публично свое несогласие с законом.



"Самоотвод главного судьи будет проявлением уважения и примером нейтралитета судов", — сказал адвокат Ави Сегель.



В понедельник глава БАГАЦа выступила с заявлением, согласно которому каждый судья должен дать показания на слушании против закона об "основании разумности". Все принятые БАГАЦем ходатайства по этому поводу будут рассмотрены 12 сентября.