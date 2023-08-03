Хлоя Кардашьян примерила образ "Барби": что из этого вышло
Новости » Политика
Хайют призвали отказаться от участия в слушании дела про "основание разумности"
03.08.2023 18:30 Алина Груднева

Хайют призвали отказаться от участия в слушании дела про "основание разумности"

Президента Высшего Суда Справедливости Эстер Хайют призвали отказаться от участия в слушании дела относительно закона об "основании разумности".

Соответствующую петицию подала группа сторонников правительства, которая поддерживает правовую реформу.

БАГАЦ должен созвать коллегию судей для рассмотрения петиции, поданной оппозицией, относительно принятого ранее закона. В тексте сказано, что Хайют уже выразила публично свое несогласие с законом.

"Самоотвод главного судьи будет проявлением уважения и примером нейтралитета судов", — сказал адвокат Ави Сегель.

В понедельник глава БАГАЦа выступила с заявлением, согласно которому каждый судья должен дать показания на слушании против закона об "основании разумности". Все принятые БАГАЦем ходатайства по этому поводу будут рассмотрены 12 сентября.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы