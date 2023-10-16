



Хайют призвала израильтян не терять надежду

Ушедшая в отставку председатель БАГАЦа Эстер Хайют призвала коллег и нацию в целом не терять надежду перед лицом войны.



Соответствующее заявление она сделала перед уходом на пенсию.



"Мы переживаем один из самых сложных периодов в истории страны. Мы хороним наших погибших, перевязываем раны и молимся о скорейшем возвращении всех пленных и пропавших без вести", — сказала Хайют.



По ее словам, как писал Анадад Эльдан, несмотря на надвигающуюся тьму, есть время и для рассвета, потому необходимо "не оставлять надежду на другие дни, лучшие, чем нынешние".



"Надежда – это вера в то, что вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Давайте изменим ситуацию к лучшему. Давайте защитим наше единство всеми силами", - добавила она.