



Хайют отменила церемонию своей отставки из-за Левина

Председатель БАГАЦа Эстер Хают отменила церемонию выхода на пенсию, запланированную на конец этого месяца.



По данным "Кан", она заявила, что в этом "нет смысла" до тех пор, пока министр юстиции Ярив Левин не созовет комитет по назначениям судей.



Хайют, которой скоро исполнится 70 лет, должна уйти в отставку с поста председателя БАГАЦа 16 октября.



В июле Левин заявил, что комитет по назначениям судей не будет созван, пока не будет проведена реформа. Он не собирался с апреля 2022 года, из-за чего возмущена оппозиция. Слушания в БАГАЦе по петициям, поданным из-за этого решения, должны были состояться еще в сентябре, но были перенесены на 22 октября.