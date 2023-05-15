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Хайслер: Решение местных властей отказаться от соглашений – это скандал
15.05.2023 18:46 Наталья Богинская

Хайслер: Решение местных властей отказаться от соглашений – это скандал

Генеральный директор Министерства финансов Шломи Хайслер назвал забастовку из-за Фонда арноны скандальной. 

Он сказал Галей ЦАХАЛ: "Я очень надеюсь, что мэры одумаются и прекратят забастовку. Это необходимый фонд, и он предусмотрен реальностью".

“В четверг мы достигли договоренностей с Федерацией местных властей. Я лично пожал руку председателю Федерации местных властей Хаиму Бибасу, и, с нашей точки зрения, то, что здесь произошло, решение Федерации местных властей отказаться от соглашений – это скандал”, – добавил Хайслер.
 

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