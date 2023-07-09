



Хаим Рамон: Все демонстрации противоречат политике полиции и БАГАЦа

Бывший министр юстиции и бывший депутат Кнессета от партии "Авода" Хаим Рамон обрушился с резкой критикой на израильскую правоохранительную систему.



Рамон сказал: "Министр Моше Арбель польстил ее превосходительству юридическому советнику правительства и направил ей письмо, в котором указал, что в настоящее время постоянно проходят демонстрации в 5 метрах от его дома, когда согласно указаниям юридического советника и БАГАЦа "существует запрет на проведение демонстраций возле дома". Во время демонстраций перед домом юридического советника Авихая Мандельблита полиция оттеснила демонстрантов на 400 метров в сторону площади Горен, Арбель, со всей своей наглостью, просит, чтобы политика полиции, инструкции юридического советника и БАГАЦа были применены в его случае так же, как они были применены в отношении Мандельблита.



"Поскольку дом Арбеля также расположен в 400 метрах от площади Горен, он неоднократно обращался к полиции с призывом придерживаться своей собственной политики и политики юридического советника правительства и удалить протестующих из его дома так же, как они были удалены из дома Мандельблита, но они ответили отрицательно (и справедливо!). Моше Арбель, вероятно, еще не понял, как и многие другие, что в Государстве Израиль существует два свода законов: один свод законов защищает юридических советников, “нормативных граждан”, блокирующих аэропорты и основные транспортные магистрали, и тех, кто сейчас проповедует неповиновение и мятеж. И есть второй свод законов который применяется в отношении всяких там арабов и прочих граждан второго сорта. А если говорить серьезно, то все демонстрации, которые сейчас проходят перед домами министров, противоречат политике полиции, указаниям юридического советника и постановлениям БАГАЦа".