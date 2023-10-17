



Хаим Рамон: Эхуд Барак - ответственный за катастрофу

Бывший министр юстиции Израиля, и один из бывших лидеров партии Авода опубликовал большой пост о крахе концепции, согласно которой Израиль мог спокойно жить рядом с террористами ХАМАС-Да’иш.



Рамон пишет: “Сейчас, после тяжелой катастрофы, когда мы находимся в состоянии войны, я очень стараюсь не зацикливаться на прошлом, но иногда это невозможно пережить. Когда Эхуд Барак давал сегодня интервью и объяснял, что полностью уничтожить ХАМАС в Газе невозможно, а необходимо лишь ликвидировать его оперативный потенциал, мы должны помнить, что именно он является отцом концепции "сосуществования" с режимом ХАМАС в секторе Газа.



В течение всего времени работы в кабинете Ольмерта я решительно выступал против концепции, выдвинутой министром обороны Эхудом Бараком, и требовал свержения правительства ХАМАСа, но Барак предпочитал проводить “политику сдерживания” терроризма ХАМАСа против южных поселений.



Барак старался не допустить начала операции Литой Свинец. После того как правительство решило начать операцию несмотря на его яростное противодействие, он непрерывно работал, чтобы остановить ее. К концу операции Литой Свинец, когда мы могли ликвидировать всю верхушку ХАМАСа, скрывавшуюся под больницей "Шифа", Барак бросил все силы на то, чтобы помешать ликвидации.



Барак убедил кабинет министров прекратить операцию вопреки моему несогласию, при сохранении власти ХАМАСа в секторе Газа. Позже премьер-министр Эхуд Ольмерт свидетельствовал, что "Барак сделал все возможное, чтобы предотвратить свержение ХАМАСа, подрывая при этом мой авторитет".



После назначения министром обороны в правительстве Нетаниягу Барак продолжал проводить концепцию "сосуществования" с режимом ХАМАС в секторе Газа при полной поддержке Биби. За шесть лет работы министром обороны в двух разных правительствах Бараку удалось превратить разработанную им концепцию "сосуществования" в доминирующую в политической системе и системе безопасности.



Даже после ухода из политической жизни Барак продолжал поддерживать концепцию "сосуществования" с ХАМАСом и решительно выступал против ослабления власти террористической организации-убийцы. Даже сейчас Барак объясняет, что уничтожить ХАМАС в секторе Газа невозможно и что военными действиями следует добиваться лишь ликвидации "военного потенциала" организации.



Концепция "сосуществования" с ХАМАСом, которую придумал и продвигал Барак, является основой причиной провала, из-за которого произошла страшная бойня. Барак несет ответственность за несостоявшуюся концепцию, но при этом призывает к ее дополнению и сохранению и по-прежнему выступает против ликвидации власти ХАМАСа в секторе Газа.



Правда, что первым и главным среди ответственных за концепцию "сосуществования" является Биньямин Нетаниягу, но Эхуд Барак стоит в списке ответственных сразу после него. К сожалению, все те, кто справедливо требует от Нетаниягу признать свою ответственность, почему-то освобождают от нее Барака и даже не упоминают о том, что именно он разработал эту концепцию и проводил ее в жизнь на протяжении многих лет”. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram