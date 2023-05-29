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"Хадаш-Тааль" поддержит кандидата от оппозиции в Отборочную комиссию судей
29.05.2023 18:42 Евгения Маркова

"Хадаш-Тааль" поддержит кандидата от оппозиции в Отборочную комиссию судей

Депутат Кнессете от арабской партии "Хадаш-Тааль" Ахмад Тиби сообщил СМИ, что его партия выступит "за согласованного кандидата", представленного оппозицией в Отборочную комиссию судей, но у нее есть свои "соображения".

Тиби подтвердил, что другие оппозиционные партии обратились к "Хадаш-Тааль", чтобы обсудить голосование на следующей неделе за представительство депутата Кнессета в комиссии, отвечающей за назначение судей.

На вопрос, выдвинет ли партия арабского большинства своего кандидата, Тиби ответил: "Мы обсуждаем это внутри фракции".
 

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