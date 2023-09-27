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Хадаш против нормализации с Саудией: серьезный удар по палестинцам
27.09.2023 07:43 Алина Груднева

Хадаш против нормализации с Саудией: серьезный удар по палестинцам

Партия Хадаш, которую возглавляет Айман Уда, осудила усилия в отношении нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Соответствующее заявление было опубликовано на израильском арабском новостном сайте "Аль-Джермак".

Уточняется, что нормализация, которую возможность достигнуть при посредничестве Вашингтона, якобы представляет собой "агрессию в отношении палестинцев и наносит еще один серьезный удар по палестинскому вопросу".

"Нормализации не будет, не будет мира и стабильности, если законные права палестинского народа будут игнорироваться. Мы ожидаем, что боевые силы на палестинской политической арене будут действовать против любой нормализации, а прогрессивные арабские и международные силы будут стоять на их стороне, проявляя солидарность с их борьбой на этом сложном этапе", - сказано в заявлении.

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