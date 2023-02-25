Гватемала войдет в группу по созданию трибунала для России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 февраля сообщил на своей странице в Twitter, что встретился с главой МИД Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом в Нью-Йорке (США), и назвал Гватемалу верным другом Украины.
"Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за военные преступления", – написал дипломат и поделился фотографиями рукопожатия с коллегой, а также фотографией представителей стран во время переговоров.