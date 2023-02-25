Новости » Политика
Гватемала  войдет в группу по созданию трибунала для России
25.02.2023 16:18 Евгения Маркова

Гватемала  войдет в группу по созданию трибунала для России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 февраля сообщил на своей странице в Twitter, что встретился с главой МИД Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом в Нью-Йорке (США), и назвал Гватемалу верным другом Украины.

"Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за военные преступления", – написал дипломат и поделился фотографиями рукопожатия с коллегой, а также фотографией представителей стран во время переговоров.

Глава украинского внешнеполитического ведомства находится в Нью-Йорке, потому что 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ, там проходило заседание Совета Безопасности ООН.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы