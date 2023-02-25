



Гватемала войдет в группу по созданию трибунала для России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 февраля сообщил на своей странице в Twitter, что встретился с главой МИД Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом в Нью-Йорке (США), и назвал Гватемалу верным другом Украины.



"Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за военные преступления", – написал дипломат и поделился фотографиями рукопожатия с коллегой, а также фотографией представителей стран во время переговоров.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023

Глава украинского внешнеполитического ведомства находится в Нью-Йорке, потому что 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ, там проходило заседание Совета Безопасности ООН.