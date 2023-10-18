



Гутерриш: зверства ХАМАСа - не оправдание для "коллективного наказания"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал взрыв в больнице "Аль-Ахли" в городе Газа, в котором арабский мир обвиняет Армию обороны Израиля.



По его словам, зверства ХАМАСа не оправдывают "коллективное наказание" всех палестинцев.



"Нападения ХАМАСа 7 октября не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа", - подчеркнул он, находясь в Пекине.



По последним данным, в результате террористической атаки ХАМАСа в Израиле погибли около 1400 человек, в том числе, много иностранцев. ХАМАС продолжает каждый день наносить массированные ракетные удары.