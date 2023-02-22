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Гутерриш предостерег Израиль от "провокаций"
22.02.2023 18:08 Алина Груднева

Гутерриш предостерег Израиль от "провокаций"

Генсек ООН Антониу Гутерриш предостерег Израиль от "провокаций" в отношении святых мест в Иерусалиме и "эскалации" в Иудее и Самарии.

Соответствующее заявление он сделал на пропалестинском мероприятии в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Гутерриш в очередной раз осудил планы израильского правительства относительно расширения поселений.

"Ситуация на оккупированной палестинской территории в настоящее время является самой взрывоопасной за последние годы. Ситуация в Иерусалиме становится все более нестабильной на фоне провокаций и актов насилия в святых местах и ​​вокруг них. Это несет за собой нестабильность по всему региону и за его пределами", - сказал он.

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