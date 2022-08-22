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Гутерриш бьет тревогу: мир на грани ядерной войны
22.08.2022 23:34 Алина Груднева

Гутерриш бьет тревогу: мир на грани ядерной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны с ядерным арсеналом взять на себя обязательство не применять ядерное оружия первыми. 

 
Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 22 августа.
 
Гутерриш считает, что риск ядерного конфликта достиг наивысшей точки за десятилетия.
 
Он подчеркнул, что страны с ядерным оружием должны заверить неядерные государства в том, что не будут "применять или угрожать применением ядерных вооружений против них".

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