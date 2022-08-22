



Гутерриш бьет тревогу: мир на грани ядерной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны с ядерным арсеналом взять на себя обязательство не применять ядерное оружия первыми.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 22 августа.

Гутерриш считает, что риск ядерного конфликта достиг наивысшей точки за десятилетия.

Он подчеркнул, что страны с ядерным оружием должны заверить неядерные государства в том, что не будут "применять или угрожать применением ядерных вооружений против них".