



ГУР: Руководство России знало о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль

Российские власти знали о подготовке боевиков ХАМАС к нападению на Израиль, которое произошло 7 октября. Кроме того, Москва предооставила террористам вооружение, захватившее в войне против Украины. Об этом завил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк, пишет РБК-Украина.



"По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины", - рассказал Черняк.



Кроме того, украинской разведке известно, что российские ПИК взаимодействуют с ХАМАСом, в частности, в плане обмена опытом ведения боевых действий.



"Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАСа и для распространения очередной пропаганды против Украины и для отвлечения внимания мира от российской агрессии", - отметил Черняк.



По оценкам ГУР, уже несколько групп, выполняющих задачи российских спецслужб, действуют на территориях боевых действий исключительно в интересах России, добавляет собеседник.



Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что р​​​​оссийские хакерские группы Killnet, Anonymous Sudan, UserSec и ряд других были вовлечены в кибератаку на Израиль и координировали свои действия с ХАМАСом.