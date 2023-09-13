



ГУР: Россия вряд ли сможет восстановить поврежденные подводную лодку и корабль

Россияне с большой вероятностью не смогут восстановить поврежденные во время ночной атаки на Севастополь подводную лодку и корабль. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.



"Это значительные поражения. Можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью восстановлению не подлежат. Уничтожение и повреждение большого десантного корабля вражеского "Ростов-на-Дону" проекта 775, а также подводной лодки - носителя ракет "Калибр" - это хорошие новости для украинских Сил безопасности и обороны, украинских граждан, в конце концов, для всех людей доброй воли по миру", - заявил Юсов.



По его словам, многие крымчане "откровенно и искренне" радовались звукам удара по российским военным кораблям, ведь "понимали, что продолжается демилитаризация Крыма" от российских захватчиков.



Напомним, 13 сентября российские СМИ сообщили, что была совершена ночная атака на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате удара два человека погибли, еще 26 пострадали, а также были повреждены подводная лодка и десантный корабль.