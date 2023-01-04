



Военные готовят украинцев: РФ может атаковать до Рождества

Приближается Рождество, а вместе с ним и нарастает тревога, что РФ "поздравит" всех православных с этим светлым праздником очередным массированным ракетным ударом по Украине. Это, как говорится, показывает практика. К очередной атаке морально готовят украинцев и военные.



О том, что РФ готовит новый массированный удар ракетами по Украине на православное Рождество, 6-7 января заявили сразу два военных ведомства – руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу" и представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".



Так, Наталья Гуменюк заявила, что "следующую ракетную атаку мы ожидаем в районе православного Рождества".



Но это не означает, что надо расслабляться в другие дни – внимательными нужно быть каждый день, а не только 7 января, потому что у врага еще остается запас дронов, которые они используют в ночное время, надеясь, что "ночью мы их не видим".



Как отмечалось выше, о том, что Россия может нанести новый массированный удар по Украине ранее 9-10 января, заявил и представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его данным, в среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.



"Вы берете статистику – правильно. Это несложно посчитать. Массированные обстрелы начались 10-11 октября. Потом было еженедельно, потом был интервал в две недели. Подготовка – это сложный процесс. Это выбор целей, проведение разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут совершать удар, и другие вопросы, связанные с координацией, ведь применяются беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты-носители, а после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и т.д. Поэтому неделя-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом", – рассказал детально Скибицкий.



Вместе с тем, он не исключает, что новый массированный обстрел может произойти даже раньше 9-10 января.



"Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день у них готовы. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за прошедшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", – заявил Скибицкий



К тому же, добавил представитель разведки, еще многое будет зависеть от погоды.



"Сейчас как раз нормальная погода именно для применения более высокоточного вооружения. "Шахеды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, соответствующая", – говорит он.



Уверен Скибицкий и в том, что у России есть свои планы, на которые влияют не один и даже не два фактора.



"Есть комплексные факторы. И погода, и праздники, и наличие ракет, и морозы. Поэтому однозначно сказать, что превалирует один элемент, очень сложно", – констатировал он.



К слову, по данным ГУР Минобороны, у России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Речь идет именно о высокоточном оружии. Скибицкий объяснил, когда речь идет о возможности 2-3 ударов, подразумевается, что будет примерно 80 ракет во время атаки, но, может, и больше.



"Например, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше. Так что, говоря о 2-3 ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку", – резюмировал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.