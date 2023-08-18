



ГУР: Каждый месяц Россия мобилизует около 20 тысяч человек

В Российской Федерации продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.



"Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия (мобилизационные, - ред.) продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин назвал интересную цифру - 45 тысяч москвичей, которые якобы находятся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч", - заявил Юсов.



Как отметил представитель ГУР, фактически мэр признался в том, что всего за несколько месяцев в столице было дополнительно мобилизовано около 10 тысяч человек. Мобилизационная кампания в России продолжается "разными способами, разными методами".



В то же время Юсов отметил, что речь идет именно о принудительной мобилизации, однако детей чиновников и олигархов она не затрагивает. Преимущественно мобилизуют тех, кто только недавно получил паспорт.



"Это показатель критериев получения российского паспорта, что создает потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен на войну", - пояснил представитель ГУР.



В частности Юсов напомнил о том, что единственный способ российским оккупантам сохранить жизнь - добровольно сдаться в плен. Это также является единственным способом уберечь свое достоинство, поскольку означает отказ от выполнения преступных приказов.