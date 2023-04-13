



ГУР: Элиты РФ не верят в победу РФ, но рассчитывают на "ничью"

У элиты Российской Федерации фатальная безнадежность – там понимают, что победы Путина в Украине не будет, на это они даже не рассчитывают. Но и к сопротивлению правящему режиму российские элиты не готовы, и все еще надеются на "ничью". Об этом заявляют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



Более того, элиты России уже давно не рассчитывают на победу в войне против Украины, заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире одного из украинских телеканалов.



"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию, или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты - это уже давно понятно", – сказал Юсов.



При этом представитель ГУР отметил, что влиятельные люди в России пока не готовы к сопротивлению правящему режиму.



"Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока – в основном готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, далее будет готовность и к более решительным действиям", - резюмировал он.



Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что в России увольнений высшего военного руководства в 2023 году будет значительно больше, поскольку армия РФ не может достичь целей Кремля на Донбассе.