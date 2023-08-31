



ГУР: Беларусь ядерные боеголовки получила, но применить не сможет

Российская Федерация на днях доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки, однако использовать их не получится, ведь в стране была признана полная неготовность к эксплуатации подобного вооружения. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "1+1".



Буданов объяснил, почему белорусы не применят ядерное оружие.



"Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, что касается ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами", - сказал руководитель ГУР.



Он также сообщил, что уже ознакомился с "достаточно неприятными для Беларуси документами", а именно с оригиналами документов о результатах тренировок.



"Российское 12 главное управление, это управление, которое отвечает за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения. Вместе с тем, белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У", - сообщил руководитель разведки.