



"Гуманитарная катастрофа": талибы блокируют Ирану доступ к воде из реки Гильменд

Более 200 иранских законодателей предупредили о "гуманитарной катастрофе" в восточных регионах Ирана, если туда не доберется вода из реки Гильменд в течение трех месяцев.



В заявлении иранских законодателей говорится, что иранский и афганский народы, которые разделяют одну цивилизацию и культуру, всегда поддерживали друг друга на протяжении всей истории, взлетов и падений, изобилия и нехватки воды.



"В настоящее время положение благородного народа Систана-и-Белуджистана настолько тяжелое, что, если вода не будет поступать в регион в течение трех месяцев, придется ждать гуманитарной катастрофы на востоке страны", — говорится в заявлении.



Правительство Талибана отказывается предоставить Ирану доступ к его доле воды из реки Гильменд.



Напряженность между Ираном и Афганистаном обостряется из-за нарушений талибами договора 1973 года о совместном использовании водных ресурсов.



Согласно положениям договора, Афганистан обязан ежегодно выпускать 820 миллионов кубометров воды из реки Гильменд, но иранские власти заявляют, что Кабул блокирует доступ к водозабору.



Иран предупредил талибов, что "без колебаний окажет давление, чтобы заставить их уважать права Ирана на воду".

