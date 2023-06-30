



Губернатор о поддержавших мятеж Пригожина ростовчанах: вагнеровцы переодетые

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опровергает данные о том, что жители региона поддержали мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



По данным российских СМИ, он резко высказался о ростовчанах, вышедших на улицы, когда наемники заняли ключевые военные объекты.



По мнению Голубева, он не верит в то, что жители региона могли поддержать Пригожина.



На просьбу объяснить фото и видео, распространяемые в социальных сетях, на которых видно, как мирные жители обнимаются и просят сфотографироваться с наемниками, он ответил, что это все "инсинуации самих вагнеровцев", и вообще, это все были "переодетые вагнеровцы".



