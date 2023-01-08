



Губернатор курской области прошел подготовку в лагере ЧВК Вагнер

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье, что первую неделю января провел вместе «с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины» в лагере подготовки ЧВК Вагнера.



Старовойт выложил видео, на котором видно, как куряне стреляют из гранатометов и другого оружия, бросают ручные гранаты и учатся пропускать бронетехнику над собой.



Губернатор отметил, что тоже занимался в лагере и находился все это время «в окружении настоящих мужчин — патриотов России».

Он также написал, что в этом лагере и на других площадках региона прошли курс обучения «уже сотни курян». Теперь они «смогут защитить родную землю, а также поддержать нашу армию в случае необходимости».



Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что губернатор Курской области Роман Старовойт вместе с коллегами из администрации и жителями региона проходил подготовку в лагере ЧВК "Вагнер".



"Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах", - приводит слова Пригожина его пресс-служба в своем телеграм-канале.



По словам основателя ЧВК "Вагнер", бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области.



"После прохождения части программы подготовки ЧВК «Вагнер» ему предложили подписать контракт", - продолжил Пригожин, добавив, что только потом выяснилось, что у Романа Старовойта "есть обязательства по работе".