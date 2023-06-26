



Губернатор Курска: мы были готовы противодействовать Вагнеру

«В случае, если бы подразделения ЧВК «Вагнер» решили бы заходить на территорию нашего региона, мы были полностью готовы для того, чтобы противодействовать этому заходу», - доложил губернатор Курской области Роман Старовойт.



Говоря о событиях минувшей недели, он также рассказал, что на территории области были созданы инженерные заграждения и мобилизованы личные составы.

«Те ветераны ЧВК «Вагнер», которые проживают сегодня на территории Курской области не предполагали никаких выступлений и не получали никаких команд. Здесь я ребят хочу поблагодарить, потому что они проявили себя, как настоящие патриоты. Хорошо, что буквально в течение нескольких суток одного дня ситуация разрешилась».