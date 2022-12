Губернатор Флориды встретился с послами Израиля и ОАЭ

Губернатор Флориды Рон ДеСантис встретился с послом Израиля Михаэлем Герцогом и послом Объединенных Арабских Эмиратов Юсефом Аль-Отайбой, чтобы обсудить отношения между странами после нормализации.



Посол Израиля назвал встречу "продуктивной", сообщает The Algemeiner.



"Мы представили обзор соглашений Авраама, их стратегического значения и возможностей, которые они открывают для нашего региона, мира и Флориды", - написал Михаэль Герцог.



Израильский дипломат отметил, что он вместе с эмиратским коллегой пригласили Рона ДеСантиса посетить Израиль и ОАЭ в 2023 году.



"Я также поблагодарил губернатора ДеСантиса за его решительную поддержку Израиля и за важные шаги, которые он предпринял для борьбы с антисемитизмом. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с ним, чтобы углубить отношения между Израилем и Флоридой", - добавил Герцог.





