



Губернатор Флориды Рон ДеСантис посетит Израиль в апреле

Произраильский губернатор Флориды Рон ДеСантис планирует посетить Израиль в следующем месяце в составе торговой делегации штата.

Ожидается, что губернатор выдвинет свою кандидатуру на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года, бросив вызов уже объявленному кандидату экс-президенту Дональду Трампу.



По сообщению канцелярии губернатора, ДеСантис выступит на мероприятии, которое пройдет 27 апреля в Музее толерантности.



В заявлении, опубликованном для СМИ, ДеСантис отметил, что через несколько месяцев после своей инаугурации на свой первый срок на посту губернатора он отправился в Израиль с государственным визитом “с самой большой в истории торговой делегацией из Солнечного штата в Еврейское государство”.



С тех пор, по словам губернатора, “укрепились отношения между Флоридой и Израилем за счет увеличения инвестиций израильских компаний в наш штат, борьбы с бедствием [экономической кампании бойкота, отчуждения и санкций против Израиля] и того, что мы являемся домом для самого быстрорастущего еврейского населения в США”.



“Во время излишне натянутых отношений между Иерусалимом и Вашингтоном Флорида служит мостом между американским и израильским народами”, – говорит он.



ДеСантис действительно был одним из самых произраильских республиканцев в Соединенных Штатах и ​​утверждал в своей недавней книге “Мужество быть свободным, что Иудея и Самария – это не “оккупированная”, а “спорная” территория.