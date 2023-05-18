



Губернатор Джорджии посетит Израиль

Брайан Кемп, губернатор американского штата Джорджия, совершит экономическую поездку в Израиль.



Представитель губернатора Гаррисон Дуглас подтвердил поездку в среду. Дуглас сказал, что Кемп встретится с израильскими компаниями, ведущими бизнес в США, а также с правительственными чиновниками.



По соображениям безопасности Дуглас сказал, что не может указать точный маршрут, но сказал, что губернатор уедет в эти выходные с недельным визитом.



Это четвертая зарубежная поездка Кемпа в качестве губернатора и вторая менее чем за шесть месяцев, поскольку он стремится повысить свой авторитет.



В январе Кемп посетил Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, заявив, что он представляет экономическую модель Джорджии и встречается с руководителями корпораций и государственными чиновниками со всего мира.



В 2019 году Кемп отправился в Южную Корею, где встретился с тогдашним премьер-министром Ли Накеном и представителями Hyundai Motor Group. В прошлом году Hyundai объявила о строительстве завода по производству электромобилей стоимостью 5,5 млрд долларов недалеко от Саванны. В начале 2020 года Кемп отправился в Германию, и официальные лица считают, что эта поездка пробудила в нем интерес к электромобилям.



Израиль является менее очевидной экономической целью, чем Южная Корея или Германия. В 2021 году, по данным государственного департамента экономического развития, Джорджия экспортировала товаров и услуг в Израиль на 280 миллионов долларов, что сделало его 34-м по величине экспортным рынком штата. Импорт из Израиля составил 650 миллионов долларов, что сделало его 29-м по величине партнером государства по импорту.



Официальные лица Джорджии говорят, что в израильских компаниях работает более 1000 жителей штата.



У штата есть торговое представительство в Израиле с 1994 года, и два предыдущих губернатора возглавляли торговые миссии в еврейском государстве, что отражает его огромное политическое и религиозное значение.



Комиссар по экономическому развитию Пэт Уилсон будет сопровождать Кемпа. Стоимость поездки для налогоплательщиков США пока неизвестна, сообщила официальный представитель Министерства экономического развития Мари Ходж Гордон.



По словам Дугласа, жена Кемпа и три дочери присоединятся к нему, и семья оплатит их поездку.

