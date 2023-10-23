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The Guardian: Лавров едет на переговоры в Тегеран
23.10.2023 00:45 Анатолий Кравченко

The Guardian: Лавров едет на переговоры в Тегеран

Сегодня, 23 октября, глава МИД России Сергей Лавров посетит Тегеран. Встреча пройдет между коллегами по региону. Об этом сообщила The Guardian. 

Визит Лаврова на переговорах в Тегеране также подтвердила представитель МИД России Мария Захарова.

Как стало известно, в переговорах примут участие представители МИД России, Турции, Азербайджана и Армении.

Целью встречи является обсуждение вопросов, касающихся конфликта на Ближнем Востоке, а также разрешения споров между Арменией и Азербайджаном из-за войны в Нагорном Карабахе в прошлом месяце.

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