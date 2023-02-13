



The Guardian: Иран контрабандой переправил в Россию передовые беспилотники

Иран контрабандой переправил в Россию передовые беспилотники для использования во время вторжения в Украину, используя лодки и государственную авиакомпанию, сообщает в эксклюзивном отчете The Guardian со ссылкой на иранские источники. Большинство беспилотников было тайно подобрано иранским кораблем с базы у Каспийского моря, но некоторые из них были доставлены иранской государственной авиакомпанией.



По меньшей мере 18 беспилотников были доставлены в Россию после визита в Тегеран российских техников и офицеров в ноябре, где им были продемонстрированы иранские военные технологии. В ходе визита российская делегация забрала шесть беспилотников Mohajer-6 и 12 беспилотников Shahed 191 и 129, которые способны возвращаться в целости и сохранности после доставки взрывчатого вещества.



В новостях подчеркивается потепление отношений между Ираном и Россией, тем более что обе страны все больше расходятся с Соединенными Штатами, отмечает The Guardian.



Согласно отчету, с сентября в Украине сбивают беспилотники Mojaher-6. В отчете также отмечается, что у России заканчиваются ракеты из-за массированных бомбардировок Украины, и поэтому она зависит от Северной Кореи и Ирана в пополнении своих боеприпасов.