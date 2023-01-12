



Грядущая демонстрация левых: полиция опасается беспорядков

Полиция предоставила министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру оценку, согласно которой во время антиправительственных протестов "левых" в эту субботу могут возникнуть беспорядки.



Представители полиции заявили, что у них есть разведданные, которые вызывают опасения по поводу беспорядков. Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Полиция Израиля обеспечит существование протеста, и это право каждого гражданина выражать свою позицию. Это основное право каждого человека в демократической стране, но в то же время, с точки зрения разведки, есть опасения по поводу беспорядков", - заявили в полиции.



В заявлении правоохранителей подчеркивается, что для обеспечения общественного спокойствия и проведения протеста организаторов протеста и участников "призвали поддерживать порядок и разрешить проведение протестов в соответствии с законом".



"Полиция подтвердила, что работает над тем, чтобы разрешить проведение акций протеста для всех демонстрантов, но в то же время не допустит никакого нарушения общественного порядка и не допустит использования нацистской символики", - говорится в заявлении.



Движение "Черные флаги", которое является одним из организаторов демонстрации, заявило, что полиция сотрудничала с министром Бен-Гвиром против протеста.



"Кажется, что дух осужденного преступника Бен-Гвира витает над полицией, которая пытается делегитимировать демократический протест и представить его как насильственный. Мы призываем общественность выйти и участвовать, и полностью игнорировать ложь полиции. Мы напомним начальнику и представителям полиции, что они работают по закону и для общества и не являются слугами Бен-Гвира", - заявили "Черные флаги".



Схожее мнение выразил и бывший министр обороны Моше Яалон, обвинивший Итамара Бен-Гвира в попытке подавить протесты.



"Пироман, осужденный преступник, националистический министр хаоса, отвечающий за полицию, подстрекает своих последователей, чтобы делегитимировать протестующих и воспрепятствовать протесту. Ему это не поможет, демонстрация в субботу вечером будет Все, кому дорога эта страна, должны без страха прийти, чтобы не допустить совершения преступным правительством государственного переворота. У нас нет другой страны", - заявил он.