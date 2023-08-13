



Грузоотправителей призывают держаться подальше от Ормузского пролива

Поддерживаемые Западом морские силы на Ближнем Востоке в субботу предупредили грузоотправителей, следующих через стратегический Ормузский пролив, держаться как можно дальше от иранских территориальных вод, чтобы избежать захвата, сообщает Associated Press .



Аналогичное предупреждение было направлено грузоотправителям ранее в этом году перед захватом Ираном двух танкеров, следующих вблизи пролива, узкого устья Персидского залива, через которое проходит 20% мировой нефти.



В то время как Иран и США в настоящее время близки к очевидной сделке, согласно которой миллиарды иранских активов, хранящихся в Южной Корее, будут разморожены в обмен на освобождение пяти иранских американцев, задержанных в Тегеране, предупреждение показывает, что напряженность на море остается высокой.



США недавно объявили, что будут наращивать использование истребителей вокруг стратегического Ормузского пролива для защиты кораблей от захвата Ираном.



Позже Пентагон сообщил, что США направят на Ближний Восток дополнительные истребители F-35 и F-16 вместе с военным кораблем.



На прошлой неделе американские официальные лица сообщили AP , что американские военные рассматривают возможность размещения вооруженного персонала на торговых судах, следующих через Ормузский пролив.



США решили усилить свое присутствие в регионе после того, как на прошлой неделе Иран попытался захватить два нефтяных танкера у пролива, открыв огонь по одному из них.



Официальные лица заявили, что за последние два года Иран преследовал, атаковал или вмешивался в права судоходства 15 коммерческих судов под международными флагами.

