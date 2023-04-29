Новости » Политика
Грузия саботировала голосование по резолюции ПАСЕ о похищении детей в Украине
29.04.2023 18:01 Евгения Маркова

Грузия саботировала голосование по резолюции ПАСЕ о похищении детей в Украине

Грузинская делегация в Парламентской ассамблее совета Европы не отдала ни одного голоса за резолюцию о принудительном вывозе Россией украинских детей с оккупированных территорий.

Официальные данные о результатах голосования свидетельствуют, что среди всех голосов за резолюцию 15748 нет ни одного голоса грузинской делегации. 

Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что в зале не было представителей грузинской оппозиции.

"А правящая партия "Грузинская мечта" (видел их головы в зале) саботировала процесс. Просто этих стараний против нас, к счастью, не хватило", – пишет он.

По мнению депутата, это свидетельство, что правящая партия Грузии "полностью под контролем Кремля", хотя в поддержке Украины грузинским народом сомнений нет. 

27 апреля ПАСЕ признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы