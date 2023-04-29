



Грузия саботировала голосование по резолюции ПАСЕ о похищении детей в Украине

Грузинская делегация в Парламентской ассамблее совета Европы не отдала ни одного голоса за резолюцию о принудительном вывозе Россией украинских детей с оккупированных территорий.



Официальные данные о результатах голосования свидетельствуют, что среди всех голосов за резолюцию 15748 нет ни одного голоса грузинской делегации.



Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что в зале не было представителей грузинской оппозиции.



"А правящая партия "Грузинская мечта" (видел их головы в зале) саботировала процесс. Просто этих стараний против нас, к счастью, не хватило", – пишет он.



По мнению депутата, это свидетельство, что правящая партия Грузии "полностью под контролем Кремля", хотя в поддержке Украины грузинским народом сомнений нет.



27 апреля ПАСЕ признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.

