



Грузия получит новую бронетехнику стандарта НАТО

Грузия получит новую бронетехнику стандарта НАТО благодаря соглашению с турецкой компанией.



В Министерстве обороны Грузии сообщили о подписании соглашения с компанией ASFAT при министерстве национальной обороны Турции, на основе которого будут поставляться новые бронированные машины повышенной проходимости.



В грузинском ведомстве отметили, что бронемашины будут отвечать стандартам НАТО, а их оснащение сил обороны будет "значительно способствовать укреплению обороноспособности Грузии и углублению сотрудничества между Турцией и Грузией".

