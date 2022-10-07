Новости » Политика
07.10.2022 17:42 Александр Юзовский

Грузия получит новую бронетехнику стандарта НАТО

Грузия получит новую бронетехнику стандарта НАТО благодаря соглашению с турецкой компанией.

В Министерстве обороны Грузии сообщили о подписании соглашения с компанией ASFAT при министерстве национальной обороны Турции, на основе которого будут поставляться новые бронированные машины повышенной проходимости.

В грузинском ведомстве отметили, что бронемашины будут отвечать стандартам НАТО, а их оснащение сил обороны будет "значительно способствовать укреплению обороноспособности Грузии и углублению сотрудничества между Турцией и Грузией".
 

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